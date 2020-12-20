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Разумков рассказал, когда будут наполнять Спецфонд

Разумков рассказал, когда будут наполнять Спецфонд

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Наполнение спецфонда следует ожидать после завершения первого квартала или “когда появится малейшая возможность”. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, информирует УНН.

“Мы пришли к тому, что создали Специальный фонд, который будет направлен на три вещи: дополнительное финансирование вакцинации; борьба с ковидом; финансовая поддержка медиков. Я понимаю, что это не будет сразу, потому что надо его (фонд — ред.) наполнять. По результатам первого квартала или когда появится малейшая возможность, я уверен, что и профильные министерства и Верховная Рада готовы будут наполнить его деньгами (внести изменения в проект бюджета — ред.). Это нормальная практика. Давайте делать так, чтобы нам было что туда перечислять”, — отметил Разумков.

Также Разумков заявил, что"все от себя зависящее" для увеличения расходов на медицинскую и образовательную отрасли Верховная Рада будет делать.

“Когда появятся дополнительные средства, когда к нам придет Кабмин и скажет: „смотрите, у нас есть один, два, пять миллиардов для дополнительного финансирования медицины или образования, может перебросить“. Мы это сделаем как можно быстрее или через бюджетный комитет, или через зал”, — отметил спикер Парламента.

Напомним, ранее сообщал УНН, что в 2021 году в Украине предусмотрено создание спецфонда, который будет решать три вопроса, связанные с противодействием COVID-19.

Добавим, что спикер парламента заявил, что Кабмин не учел многие предложения нардепов по Бюджету-2021.

Источник: УНН
Теги: Украина, Бюджет-2021
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