Разумков ожидает законопроекта о регламенте работы КСУ уже в новом году

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков надеется, что в новом году рабочая группа по урегулированию конституционного кризиса наработает законопроект, который бы регламентировал работу Конституционного Суда. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВР.

"Надеюсь, что в новом году парламентская рабочая группа разработает законопроект о регламенте работы Конституционного Суда Украины", - цитирует Разумкова пресс-служба.

"Вопрос, вероятно, будет заключаться в том, что надо будет иметь закон о регламенте работы Конституционного Суда. Верховная Рада также работает по регламенту. Это - закон, его не стоит нарушать. Это нормально и правильно", - сказал он.

Председатель ВР сообщил, что в комитете по вопросам правовой политики есть законопроект авторства Ольги Совгири. Он предусматривает процедуру, согласно которой решение Конституционного Суда могут приниматься исключительно двумя третями от его состава.

"Верховная Рада, когда принимает решение об изменениях в Конституцию, должна иметь 300 голосов, что является двумя третями от всего состава Верховной Рады Украины", - объясняет председатель парламента.

Разумков также подчеркнул, что является подписантом этого законопроекта и надеется, что он будет поддержан коллегами. "Это правильная позиция. Правила должны быть одни для всех", - заявил он.

Ранее в упомянутой рабочей группе констатировали, что после принятия парламентом решений по НАПК ей остается только третий блок вопросов после противоречивого решения Конституционного Суда от 27 октября - собственно, по совершенствованию деятельности КСУ.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал таковой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.

11 декабря Венецианская комиссия одобрила два вывода, касающиеся решения КСУ и ситуации с антикоррупционным законодательством.

До этого, 9 декабря Венецианская комиссия обнародовала срочный вывод о законодательной ситуации с механизмами противодействия коррупции в соответствии с решением КСУ от 27 октября. В заключении отмечается, что решение КСУ "не имеет четкой аргументации и твердой основы в международном праве".

10 декабря Венецианская комиссия обнародовала второй вывод о ситуации с КСУ. Заключение включает рекомендации Верховной Раде более четко прописать ситуации, при которых может быть ограничена деятельность КСУ, а судьям Конституционного Суда рекомендуют более конкретно указывать причины неконституционности законов при принятии решений.

Это последовало после обращения 25 ноября Президента Владимира Зеленского к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства государства после резонансного решения Конституционного Суда.

В то же время Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предложил уволить всех судей КСУ, принявших соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей. Позже к нему подали альтернативы, в том числе и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Тем временем в Верховной Раде создали рабочую группу, которая должна была разработать три законопроекта для разрешения ситуации - возврат электронного декларирования, изменения в Уголовный кодекс и изменения в закон о КСУ - до 1 декабря. Однако, рабочая группа не завершила свою работу с началом декабря, как ожидалось, а продолжила ее, пока не предложит решение по одному из вопросов - относительно КСУ.

У Президента ожидают, что решения "Венецианки" ускорят рассмотрение законопроектов по КСУ в Раде.