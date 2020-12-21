Украина направила ноту миссии ОБСЕ из-за обстрела тракториста у Авдеевки

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Украина направила ноту в специальную мониторинговую миссию ОБСЕ после обстрела боевиками трактора в районе населенного пункта Каменка вблизи Авдеевки на Донбассе, украинская сторона СЦКК проводит верификацию события на месте. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, передает УНН.

"Для прекращения обстрела с помощью координационного механизма был введен "режим тишины". Подготовлено и направлено письменную ноту на СММ ОБСЕ. Сегодня утром СГ "Авдеевка" УССЦКК проводит верификацию события на месте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тракторист, который в результате обстрела получил легкое ранение, на данный момент находится дома, его состояние стабильное.

Напомним, ранее в штабе ООС сообщили, что в воскресенье, 20 декабря, вооруженные формирования боевиков, поддерживаемых РФ, с помощью станкового противотанкового гранатомета уничтожили сельскохозяйственный трактор и ранили одного из трактористов.