Украинские больницы для больных COVID-19 заполнены более чем на 40% - Степанов

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Украине загруженность коек в больницах для лечения больных коронавирусной болезнью COVID-19 - составляет около 41%. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Загруженность наших больниц в целом по стране, понятно, что ситуация отличается в некоторых регионах, сейчас составляет на уровне 41%, немного меньше, чем 41%", - сообщил Степанов.

Напомним, в Украине уже 970 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 6545.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине обеспечены кислородом более 35 тыс. коек для больных COVID-19.