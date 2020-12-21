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Под Горловкой боевики ранили двух военных: Украина направила ноту в ОБСЕ

Под Горловкой боевики ранили двух военных: Украина направила ноту в ОБСЕ

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Сегодня, 21 декабря, утром на Донбассе в результате обстрелов боевиков двое украинских военных получили ранения. По этому поводу Украина подготовила и направила ноту в специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, передает УНН.

"Сегодня, 21 декабря, около 08:00 утра, в результате обстрела со стороны противника были ранены двое военнослужащих ВСУ в районе н.п. Горловка Донецкой области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что раненым оказана медицинская помощь, их состояние стабильное.

"Украинской стороной СЦКК было задействовано координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлено и направлено ноту на СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Напомним, Украина направила ноту в специальную мониторинговую миссию ОБСЕ после обстрела боевиками трактора в районе населенного пункта Каменка вблизи Авдеевки на Донбассе, украинская сторона СЦКК проводит верификацию события на месте.

Как ранее сообщалось в УНН, в штабе ООС сообщили, что в воскресенье, 20 декабря, вооруженные формирования боевиков, поддерживаемых РФ, с помощью станкового противотанкового гранатомета уничтожили сельскохозяйственный трактор и ранили одного из трактористов.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Донбасс, контактная группа, ООС
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