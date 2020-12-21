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Кабмин собрался на внеочередное заседание: решил кадровые вопросы

Кабмин собрался на внеочередное заседание: решил кадровые вопросы

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Кабинет министров Украины в понедельник, 21 декабря, провел внеочередное заседание, где, в частности, рассмотрел кадровые вопросы в министерствах и государственных ведомствах, среди прочего, назначив временного руководителя Госгеокадастра. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте, народный депутат Василий Мокан в Telegram-канале, передает УНН.

"Утром состоялось внеочередное заседание Кабмина", - сообщил Мокан.

По его данным, члены правительства проголосовали за:

  • увольнение Свириденко Юлии Анатольевны - с должности первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (по собственному желанию).
  • увольнение Шкарлета Сергея Николаевича - с должности заместителя министра образования и науки по вопросам европейской интеграции (в связи с избранием на должность министра образования и науки).
  • увольнение Лещенко Романа Николаевича - с должности председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (в связи с избранием министром АПК).
  • увольнение Каплунова Дениса Викторовича - с должности первого заместителя председателя Государственной экологической инспекции.

"Временное исполнение обязанностей председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра возложено на Пинчука Алексея Игоревича (начальник Управления по вопросам евроинтеграции и международного сотрудничества Госгеокадастра)", - добавил нардеп.

На прошлой неделе Верховная Рада назначила ряд министров, в частности, Сергея Шкарлета - в МОН, а Романа Лещенко - в Минагро.

Источник: УНН
Теги: Кабмин
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