Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,83 0,0096  EUR: 34,10 0,0229 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Политолог назвал главные политические события уходящего года
Политолог назвал главные политические события уходящего года
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8670

Мутация коронавируса: посол сообщил, как координируют свои действия Украина и ЕС

Мутация коронавируса: посол сообщил, как координируют свои действия Украина и ЕС

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Европейский Союз и Украина имеют соответствующую коммуникацию по распространению новой мутации коронавируса, которую обнаружили в Великобритании. Об этом сказал представитель Украины при ЕС, посол Николай Точицкий на онлайн-брифинге в понедельник, отвечая на вопрос корреспондента УНН.

"Что касается нового вида коронавируса, который идет будто бы из Британии, как я говорил, мы присоединились в качестве наблюдателя к Европейскому комитету по вопросам безопасности здоровья - есть соответствующая коммуникация на ежедневной основе между нашим Минздравом и специалистами Европейского комитета. Поэтому все эти вещи проговариваются непосредственно специалистами, и непосредственно украинским Минздравом с Минздравами государств-членов ЕС", - отметил дипломат.

Как сообщал УНН, новый штамм коронавируса был обнаружен на юго-востоке Англии. По словам британского премьер-министра Бориса Джонсона, он может быть на 70% заразнее, чем более ранняя форма.

После того, как стало известно о мутации коронавируса, сообщение с Великобританией прекратили или сообщили о планах прекратить Нидерланды, Бельгия, Болгария, Ирландия, Австрия, Латвия. Этот вопрос также сейчас рассматривает Франция. Португалия уже ограничила въезд для британских граждан.

Ранее авиасообщение с Британией запретили Германия и Канада.

Источник: УНН
Теги: Украина, Евросоюз, Коронавирус, карантин
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.