Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,83 0,0096  EUR: 34,10 0,0229 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Политолог назвал главные политические события уходящего года
Политолог назвал главные политические события уходящего года
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6405

Украина потеряет "окно возможностей", если не учтет решение "Венецианки" по КСУ - посол

Украина потеряет "окно возможностей", если не учтет решение "Венецианки" по КСУ - посол

Николай Точицкий

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Европейский Союз может закрыть "окно возможностей" для Украины, если ею не будут учитываться рекомендации Венецианской комиссии относительно Конституционного суда и антикоррупционных органов. Об этом сказал представитель Украины при ЕС, посол Николай Точицкий на онлайн-брифинге в понедельник, передает корреспондент УНН.

"Каждый раз, когда мы ведем диалог с Европейским Союзом, вопрос завершения совершенного, качественного завершения судебной реформы является вопросом №1. И если мы после тяжелой, упорной работы, для возвращения определенных элементов в ту форму, которую удалось, декларирование и работу НАПК, не используем предоставленную "Венецианской комиссией" формулу (каким образом вернуться к декларированию) - я думаю, это окно возможностей для нас закроется", - сказал посол.

Кроме того, по его словам, без эффективной и качественной судебной реформы любые достижения, Украина в части децентрализации, в части земельной реформы, в части объединения территориальных общин, а не будут совершенными.

"Я понимаю, вы ожидаете конкретного ответа - не будут ли использовать против нас санкции европейские партнеры - я думаю, для этого есть и эффективная деятельность главы государства, правительства и дипломатии, чтобы к вопросам санкций не было доведено. Я думаю, об этом даже не стоит говорить", - отметил он.

Напомним, 9 декабря Венецианская комиссия вместе с Генеральным управлением по правам человека и верховенства права (DGI) Совета Европы обнародовали Срочный общий вывод о законодательной ситуации с механизмами противодействия коррупции в соответствии с решением Конституционного суда Украины № 13-р/2020 от 27 октября.

В заключении отмечается, что решение КСУ "не имеет четкой аргументации и твердой основы в международном праве".

Кроме того, 10 декабря Венецианская комиссия обнародовала второй вывод относительно ситуации с Конституционным судом Украины.

Заключение включает рекомендации Верховной Раде более четко прописать ситуации, при которых может быть ограничена деятельность КСУ, а судьям Конституционного суда рекомендуют более конкретно указывать причины неконституционности законов при принятии решений.

Источник: УНН
Теги: Венецианская комиссия, КСУ, Евросоюз
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.