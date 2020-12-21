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С начала года в Украине в детсадах создано более 12 тыс. новых мест

С начала года в Украине в детсадах создано более 12 тыс. новых мест

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В этом году в Украине появилось более 12 тыс. дополнительных мест для детей в детсадах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МОН.

"Киев и Киевская область стали лидерами по темпам создания новых мест для детей в детсадах в 2020 году. По оперативной информации по состоянию на 5 декабря создано 12 тыс. 151 дополнительное место", - говорится в сообщении.

Так, больше всего мест для детей дошкольного возраста в населенных пунктах:

▪️ Киевской области - 2 тыс. 745 мест;
▪️ города Киева - 2 тыс. 240 мест;
▪️ Львовской области - 884 места;
▪️ Донецкой области - 802 места;
▪️ Харьковской области - 784 места;
▪️ Одесской области - 705 мест.

Также сообщается, что развитие сети учреждений дошкольного образования осуществляется путем:

▪️ открытия новостроек (учреждений дошкольного образования и учреждений общего среднего образования с дошкольным отделением) - 19 заведений, 1 тыс. 910 мест;
▪️ реорганизации учебных заведений с созданием дошкольных отделений - 15 заведений, 612 мест;
▪️ открытия частных ЗДО - 113 заведений, 4 тыс. 60 мест;
▪️ реконструкции ЗДО - 35 заведений, 2 тыс. 812 мест;
▪️ открытия детских садов в приспособленных помещениях - 14 заведений, 359 мест;
▪️ открытие дополнительных групп в функционирующих ЗДО - 102 группы, 2 тыс. 812 мест;
▪️ открытие групп с кратковременным пребыванием детей - 15 групп, 219 мест.

Напомним, в Министерстве образования и науки предлагают обновить Базовый компонент дошкольного образования.

Источник: УНН
Теги: статистика, дети, детский сад
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