С начала года в Украине в детсадах создано более 12 тыс. новых мест
КИЕВ. 21 декабря. УНН. В этом году в Украине появилось более 12 тыс. дополнительных мест для детей в детсадах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МОН.
"Киев и Киевская область стали лидерами по темпам создания новых мест для детей в детсадах в 2020 году. По оперативной информации по состоянию на 5 декабря создано 12 тыс. 151 дополнительное место", - говорится в сообщении.
Так, больше всего мест для детей дошкольного возраста в населенных пунктах:
▪️ Киевской области - 2 тыс. 745 мест;
▪️ города Киева - 2 тыс. 240 мест;
▪️ Львовской области - 884 места;
▪️ Донецкой области - 802 места;
▪️ Харьковской области - 784 места;
▪️ Одесской области - 705 мест.
Также сообщается, что развитие сети учреждений дошкольного образования осуществляется путем:
▪️ открытия новостроек (учреждений дошкольного образования и учреждений общего среднего образования с дошкольным отделением) - 19 заведений, 1 тыс. 910 мест;
▪️ реорганизации учебных заведений с созданием дошкольных отделений - 15 заведений, 612 мест;
▪️ открытия частных ЗДО - 113 заведений, 4 тыс. 60 мест;
▪️ реконструкции ЗДО - 35 заведений, 2 тыс. 812 мест;
▪️ открытия детских садов в приспособленных помещениях - 14 заведений, 359 мест;
▪️ открытие дополнительных групп в функционирующих ЗДО - 102 группы, 2 тыс. 812 мест;
▪️ открытие групп с кратковременным пребыванием детей - 15 групп, 219 мест.
Напомним, в Министерстве образования и науки предлагают обновить Базовый компонент дошкольного образования.