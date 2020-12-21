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О вероятном ослаблении условий въезда украинцев в ЕС начнут говорить не раньше января - Точицкий

О вероятном ослаблении условий въезда украинцев в ЕС начнут говорить не раньше января - Точицкий

Николай Точицкий

КИЕВ. 21 декабря. УНН. На сегодня, на начало вакцинации от коронавируса в ряде европейских государств, речи об открытии границ ЕС для граждан третьих стран не идет - возможно, решение будет пересматриваться в конце декабря - начале января. Об этом сказал представитель Украины при ЕС, посол Николай Точицкий на онлайн-брифинге в понедельник, передает корреспондент УНН.

"Я думаю, учитывая то, что у нас заседание как различных комиссий, так и европейских институтов по изменению формата мобильности в рамках ЕС происходит каждые 2 недели, я думаю, мы (в странах ЕС - ред.) об этом начнем говорить (о вопросе мобильности для третьих стран и не только)... Пока это не рассматривается. Я думаю, начнется вакцинация в конце декабря - январе-месяце, тогда, очевидно, как в Бельгии, так и в других государствах-членах - начнут на эту тему говорить, проверив через две недели первые достижения вакцинации", - сказал Точицкий.

По его словам, на сегодня такого разговора в институтах ЕС не ведется.

"Как только мы разговаривали о новой возможной разновидность (коронавируса - ред.), что идет из Британии, что не дает возможности европейским коллегам даже подойти близко к этому вопросу", - объяснил он.

Напомним, Европейский Союз и Украина имеют соответствующую коммуникацию по распространению новой мутации коронавируса, которую обнаружили в Великобритании.

Источник: УНН
Теги: Украина, Евросоюз, Коронавирус, карантин
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