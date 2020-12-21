Бюджет-2021 передали на подпись Зеленскому
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" подписал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, на данный момент он передан на подпись Президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Аппарата ВР.
"Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год"(зарегистрирован как законопроект №4000). Закон передан на подпись Президенту Украины", - указано в сообщении.
Отметим, в настоящее время на странице законопроекта на сайте парламента такой информации нет.
Согласно документу, в следующем году на развитие образования и науки планируют выделить 139,5 млрд грн, на медицину - 159,9 млрд грн, на социальную защиту населения - 315 млрд грн. На безопасность и оборону государства предусмотрели 267 млрд грн.
Вместе с тем, на борьбу с пандемией следующем году выделят 19,4 млрд грн, из которых:
- 15,8 млрд грн - программа медицинских гарантий;
- 2,6 млрд грн - закупка вакцин;
- 1 млрд грн - предотвращение распространения COVID-19 в школах.
Кроме того, планируется создание отдельного специального фонда для противодействия COVID-19.
Также запланировано повышение минимальной заработной платы с 1 января 2021 года до 6000 грн; и с 1 декабря 2021 года - 6500 грн.
Напомним, Верховной Раде 15 декабря, после нескольких заседаний профильного комитета, удалось избежать "бюджетной ночи" и принять законопроект о Государственном бюджете на 2021 года - 289 голосами - лишь части "монобольшинства" и представителей других политсил и внефракционных.
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