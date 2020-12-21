Уже около 30 стран ограничили авиасообщение с Британией из-за нового штамма коронавируса

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Уже около 30 стран мира ограничили сообщения с Великобританией в связи с выявлением там нового вида коронавируса, передает УНН.

Так, ограничения на въезд из Великобритании ввели многие европейские страны. Власти Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии, Дании, Ирландии, Италии, Нидерландов, Финляндии, Франции и Чехии, Хорватии приняли решение временно приостановить авиасообщение с Соединенным Королевством.

Кроме того, правительство Эстонии решило приостановить авиасообщение с Соединенным Королевством до конца года. Соответствующее решение приняли и другие страны Балтии - Латвия и Литва.

Впоследствии в воскресенье Швейцария также приняла решение приостановить авиасообщение с Великобританией и Южно-Африканской Республикой (ЮАР) из-за нового штамма коронавируса.

Сегодня стало известно, что ограничила въезд туристов из Британии также Португалия.

Швеция также, предварительно, пополнит этот список стран после соответствующего решения, которое ожидается сегодня, 21 декабря. Испания также планирует приостановить авиасообщение.

С другой стороны, власть Турции в воскресенье приняла решение приостановить полеты не только из Великобритании, но и из Дании, Нидерландов и ЮАР - из-за обнаружения нового штамма коронавируса. Ранее подобное сделал Израиль.

Авиасообщение с Британией запретила и Канада.

Запрет на полеты в Великобританию объявили также Иран, Саудовская Аравия, Сальвадор, Колумбия, а также Польша и Гонког.

Отметим, украинские СМИ ранее сегодня сообщили, что авиасообщение с Великобританией планирует закрыть и Украина. В МИДе страны сообщение не подтвердили, как и не опровергли.