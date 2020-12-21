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Украинцам советуют не ехать в ряд регионов Великобритании из-за мутации коронавируса

Украинцам советуют не ехать в ряд регионов Великобритании из-за мутации коронавируса

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Гражданам Украины рекомендуют воздержаться от поездок в отдельные регионы Великобритании, в частности ее столицу, на фоне распространением заболевания, вызванного новым типом коронавируса. Соответствующие рекомендации обнародовало посольство Украины в Великобритании, передает УНН.

"В связи с обострением эпидемической ситуации, связанной с распространением в отдельных регионах Соединенного Королевства заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), посольство Украины рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Лондон и юго-восточную Англии, где, начиная с 20.12.2020, введено четвертую категорию (Tier4) локального локдауна", - сообщили в посольстве.

Украинцам, которые уже находятся в районах, наиболее пораженных коронавирусом, дипломаты рекомендуют быть внимательными и осторожными, соблюдать и выполнять требования местных органов власти, а также отслеживать информацию на сайте https://tripadvisor.mfa.gov.ua/.

"По имеющейся у посольства информации, по состоянию на 21 декабря с.г. решение о приостановлении авиасообщения с Великобританией приняли Нидерланды, Бельгия, Австрия, Италия, Ирландия, Германия, Чехия, Франция, Швеция, Латвия, Литва, Эстония, Болгария, а также Канада", - отметили в посольстве.

Напомним, на данный момент уже около 30 стран ограничили сообщение с Британией из-за нового штамма коронавируса.

Как сообщал УНН, Европейский Союз и Украина имеют соответствующую коммуникацию относительно вопроса распространения новой мутации коронавируса, которую обнаружили в Великобритании.

Источник: УНН
Теги: Украина, Великобритания, Коронавирус
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