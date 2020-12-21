Бужанский со "слугами народа" хотят отменить штрафы за отказ бизнеса от украинского языка

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об отмене ответственности для бизнеса, который отказывается обслуживать население на украинском языке, передает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

Так, в Верховной Раде зарегистрирован проект закона №4528 о внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" об отмене меры реагирования в сфере обслуживания населения. Среди авторов законопроекта - нардепы из фракции "Слуга народа", в частности Максим Бужанский, который ранее отстаивал свой скандальный "языковой законопроект".

"Друзья, с 16 января вступает в силу норма закона о языке, согласно которому вся сфера обслуживания, весь бизнес должен работать на государственном языке, иначе штраф. Немаленький, кстати, до 6800 гривен. Это абсурд, бизнес обязан только платить налоги и ничего больше, остальные - регулируют рынок. Я не хочу ничего менять по частям в самом законе о языке, он весь кривой. Но предлагаю просто отменить эти штрафы, и решить этот вопрос таким образом, а не плодить доносчиков. 27 коллег из фракции "Слуга народа" предоставили мне честь, став соавторами моего законопроекта, за что я им бесконечно благодарен", - написал Бужанский в Telegram.

Напомним, еще летом нардеп Максим Бужанский подал законопроект, которым предусматривалось отсрочка обязательного использования украинского языка в школах, где учатся на языке нацменьшинств. Тогда ВР не рассмотрела его законопроект и с 1 сентября все школы, в частности русскоязычные, перешли на украинский язык.

Как сообщал УНН ранее, с 16 января 2020 года вступила в силу статья закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

А уже с 16 января 2021 года вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык, обслуживание на любом другом языке может осуществляться только по просьбе клиента.

Отметим, что нарушение таких норм может означать для учреждений административные штрафы - от 200 до 700 необлагаемых минимумов (от 3400 до 11900 грн). Эти изменения вступят в силу только в июле 2022 года.