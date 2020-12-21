Украинцы считают Зеленского "неудачником года" - опрос

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Украине 28% граждан считают Президента Украины Владимира Зеленского "неудачником года", а 15% называют его наоборот - "политиком года". Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

"Политиком года украинцы чаще всего называют действующего Президента Владимира Зеленского, но он же возглавил и народный рейтинг "неудачников" года. Можно сказать, что в 2020 году Украина осталась без "Политика года". Относительное большинство в этой номинации украинцы отдали действующему Президенту Владимиру Зеленскому, но даже его назвали "политиком года" только 15%", - говорится в результатах опроса.

Так, 28% опрошенных считают действующего президента "неудачником года", а на втором месте в этом рейтинге Петр Порошенко - его считают неудачником 13,8% опрошенных.

Отмечается, что в прошлом году Зеленского считали "политиком года" 46% граждан.

Добавим, опрос проводился с 5 до 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опросы осуществлено методом личного интервью face-to-face с 2004 респондентами. Выборка репрезентативная для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Напомним, по данным исследования, более 40% украинцев назвали Президента Владимира Зеленского "Разочарованием 2020" - его же признано политиком текущего года.