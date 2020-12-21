Бюджет-2021: Нацбанк заявил о риске недополучения доходов

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Бюджет 2021 года построен на оптимистичных предположениях и может потребовать корректировок. Об этом говорится в годовом отчете о финансовой стабильности, представленном сегодня Нацбанком Украины, передает УНН.

"Бюджет 2021 года, несмотря на определенные доработки, построен на оптимистических предположениях. Из-за этого существует риск недополучения доходов (в том числе в части перечисления прибыли НБУ), что может потребовать внесения корректировок", - говорится в отчете.

Планируемый дефицит государственного бюджета в 2021 году является значительным, как в абсолютных - 246,6 млрд грн, так и в относительных показателях - около 5,5% ВВП, отмечают в НБУ.

По мнению специалистов Нацбанка, способность правительства его профинансировать напрямую зависит от доступа к займам на внешних рынках и займов от МФО.

"Чистый объем заимствований должен составлять 233,4 млрд грн, из которых 55% - ОВГЗ. Привлечение столь значительных ресурсов на внутреннем рынке маловероятно без возврата на него иностранных портфельных инвесторов. НБУ неоднократно подчеркивал, что не планирует прибегать к косвенному финансированию дефицита бюджета из-за увеличения портфеля государственных ценных бумаг", - отмечают в Нацбанке.

Кроме того, отмечено в отчете, высоки риски роста гарантированного государством долга.

"В принятом бюджете предельный объем предоставления государственных гарантий установлен в сумме до 88,7 млрд грн. Это больше чем втрое превышает лимит, предусмотренный Бюджетным кодексом и может привести к существенным расходам по таким обязательствам в следующих бюджетных периодах", - отмечают в НБУ.

Отмечается, что значительный дефицит бюджета второй год подряд обусловлен необходимостью поддержания экономики в условиях пандемии.

"Для этого стоит сделать фокус на целевых и относительно небольших по объему программах поддержки населения и бизнеса - предоставлении компенсаций МСБ, портфельных гарантиях, доступных кредитах по программе 5-7-9", - говорится в отчете.

Напомним, в Верховной Раде 15 декабря, после нескольких заседаний профильного комитета, удалось избежать "бюджетной ночи" и принять законопроект о Государственном бюджете на 2021 года - 289 голосами.

Как сообщал УНН, по состоянию на 21 декабря Закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" подписал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, пока он передан на подпись Президенту Владимиру Зеленскому.