Рэпера Моргенштерна не пустят в Украину в случае посещения им оккупированного Крыма - ГПСУ

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Государственной пограничной службе Украины заявили, что пока не знают, кто из оперативных сотрудников ведомства начал проверять российского рэпера Моргенштерна на предмет его незаконного въезда на временно оккупированную территорию Украины. Также если информация о его посещении оккупированного Крыма подтвердится, его не пустят в страну. Об этом в комментарии УНН рассказал помощник председателя Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко.

"Могу сообщить, что Государственная пограничная служба осуществляет свои полномочия по установлению обстоятельств, когда иностранные граждане посещают оккупированный Крым. Если нам поступит отдельная информация о возможном посещении временно оккупированного Крыма отдельным лицом, обязательно будет проведена проверка. Кроме того, наши подразделения, которые этим занимаются, также в случае установления возможных обстоятельств незаконного посещения Крыма проведут необходимую проверку. В случае въезда такого лица при пересечении границы эти обстоятельства будут проверяться более подробно, если они будут подтверждены, то иностранным гражданам, или этот (рэпер Моргенштерн - ред.), или любой другой, по которому есть информация о незаконном посещения Крыма, получит, во-первых, отказ во въезде, а также трехлетний запрет (на въезд - ред.)", - рассказал Демченко.

Ранее, в октябре этого года, рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштерн, прокомментировал вопрос посещения Крыма, отвечая на просьбу своих фанатов выступить там с концертами. "В Крым давайте? Я бы с радостью в Крым, но, к сожалению, в реальном мире, если я туда поеду - меня в Украину тогда не пустят", - заявил рэпер.

Отметим, российский рэпер Моргенштерн запланировал три концерта в Украине на июнь.

Напомним, музыканту и актеру Петру Мамонову запретили въезд в Украину.