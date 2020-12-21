Миссия МВФ сегодня начинает работу в Украине

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Миссия Международного валютного фонда сегодня, 21 декабря, начинает работу в Украине. Об этом на брифинге сказала первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова, передает корреспондент УНН.

"Если говорить о каких-то дополнительных мерах, то на сегодняшний день со стороны Нацбанка выполнены все предпосылки для того, чтобы миссия начала свое ревью (пересмотр программы с Украиной - ред.). Вы знаете, что традиционным для этого времени миссии структурным маяком является утверждение Государственного бюджета, и он также был утвержден. Поэтому, в принципе, с точки зрения важных и принципиальных вещей - они сделаны, и миссия начинает работу сегодня", - сказала Рожкова.

Она отметила, что НБУ выполнил все структурные маяки МВФ для продолжения сотрудничества и получения следующего транша.

"У нас одним из основных маяков была разработка обновленного или измененного закона о банках и банковской деятельности. На сегодня этот законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде", - отметила представитель НБУ.

По ее словам, второй серьезный момент - это утверждение планов государственных банков по работе с проблемными активами, Нацбанк также это сделал.

"Третий момент - нам надо было утвердить на Совете финансовой стабильности план восстановления платежеспособности Фонда гарантирования физических лиц - это также было сделано", - добавила Рожкова.

Напомним, ранее Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина ожидает получения очередного транша от Международного валютного фонда по программе Stand-by уже в начале 2021 года.