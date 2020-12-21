Тело Кернеса должны доставить в Харьков сегодня

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Тело Геннадия Кернеса должны доставить из Германии в Харьков сегодня, 21 декабря. Об этом сообщил журналисту УНН директор департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

На вопрос, доставят ли сегодня в Харьков тело Геннадия Кернеса, Сидоренко ответил: "Да".

По его словам, сейчас информации об участии в траурном мероприятии кого-то из представителей центральной власти нет.

Напомним, прощание с Геннадием Кернесом состоится 23 декабря с 9:00 до 13:00 в помещении Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Николая Лысенко.

Как сообщалось ранее в УНН, в 61-летнем возрасте умер мэр Харькова Геннадий Кернес.