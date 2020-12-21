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Правительство в ближайшее время рассмотрит вопрос закрытия авиасообщения с Великобританией

Правительство в ближайшее время рассмотрит вопрос закрытия авиасообщения с Великобританией

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Не исключено, что в ближайшее время правительство рассмотрит вопрос о закрытии авиасообщения с Великобританией, ведь страна может быть потенциальным источником нового штамма коронавируса. Об этом УНН рассказал представитель правительства в парламенте, народный депутат Василий Мокан.

"Кабмин принял к сведению информацию, что многие страны Европейского Союза закрыли авиасообщение с Великобританией. Все понимают, что эта страна может стать потенциальным источником нового штамма коронавируса. Поэтому эта информация в правительстве принята к сведению, и сейчас министерства ее обрабатывают. Не исключено, что возможно рассмотрение этого вопроса в ближайшее время на заседании Кабмина", - сказал Мокан.

Также он добавил, что пока неизвестно, когда состоится ближайшее заседание правительства.

"И любые детали относительно решения пока не могу сказать", - добавил нардеп.

Напомним, уже около 30 стран мира ограничили сообщения с Великобританией в связи с выявлением там нового вида коронавируса.

Так, ограничения на въезд из Великобритании ввели многие европейские страны. Власти Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии, Дании, Ирландии, Италии, Нидерландов, Финляндии, Франции и Чехии, Хорватии приняли решение временно приостановить авиасообщение с Соединенным Королевством.

Добавим, что посольство Украины в Великобритании советует гражданам Украины воздержаться от поездок в отдельные регионы Великобритании, в частности ее столицу, на фоне распространением заболевания, вызванного новым типом коронавируса.

Источник: УНН
Теги: Украина, Великобритания, Коронавирус, авиаперелеты
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