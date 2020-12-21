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Скандальный Витренко подал декларацию уже на другую должность в Минэнерго: что "забыл" указать

Скандальный Витренко подал декларацию уже на другую должность в Минэнерго: что "забыл" указать

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко подал декларацию как претендент на должность заместителя министра энергетики, сообщает УНН.

Витренко сообщил, что в 2019 году он получил 53,2 млн грн заработной платы и 2,2 млн грн гонорара в НАК "Нафтогаз Украины" в прошлом году.

Задекларировал он четыре квартиры в Киеве, принадлежащие ему и его семье. Отметил, что приобретены они в течение 1996 - 2012 гг. Тоже он указал два автомобиля - VOLKSWAGEN GOLF PLUS 2008 и RANGE ROVER EVOQUE 2014 года, которые принадлежат его жене.

В то же время в 2018 году СМИ сообщали о том, что 20 сентября Витренко с банковского счета в Ощадбанке отправил на счет жены Ирины Шафрановой-Витренко в Лихтенштейне 1 млн 900 тыс. евро и 2 млн 900 тыс. долларов. Однако, в упомянутой декларации Витренко не указывает ни наличие банковских счетов, ни наличие наличности.

Также, по словам народного депутата от "Батькивщины" Михаила Волынца, Витренко проживает в Мюнхене - имеет там дом, охранников и люксовые авто. Но никаких данных об этом Витренко в своей декларации не указал.

Напомним, 17 декабря Рада не поддержала назначение Витренко министром энергетики. За него проголосовало лишь 186 депутатов. Среди причин называли провалы Витренко в "Нафтогазе" и антисоциальную политику, которую он планирует внедрить в должности главы Минэнерго.

УНН сообщал, что до прихода Витренко в "Нафтогаз" (2014) стоимость газа для населения составляла 1,4 грн за куб. м. После увольнения Витренко с "Нафтогаза" (2020) стоимость газа выросла до 6,9 грн за куб. м. Однако, это не помешало Витренко получить около 8 млн долларов премий за весомые достижения.

Источник: УНН
Теги: Минэнергоугля
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