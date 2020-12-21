Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,83 0,0096  EUR: 34,10 0,0229 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Политолог назвал главные политические события уходящего года
Политолог назвал главные политические события уходящего года
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
4425

Зеленский пригласил президента ЕБРР в Украину

Зеленский пригласил президента ЕБРР в Украину

Одиль Рено-Бассо

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо - поблагодарил за подписание соглашения по капитальному ремонту дорог в Украине и пригласил в Киев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Так, Зеленский поздравил собеседницу с избранием на должность президента ЕБРР и отметил, что важность сотрудничества с Банком для Украины трудно переоценить - сегодня он является самым институциональным инвестором в стране.

"Насколько мне известно, нынешний портфель проектов банка уже достиг 730 млн евро, а к концу года этот объем может достичь 900 млн евро. Мы очень рады, что особенно во времена мирового экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, Банк продолжает активно инвестировать в Украину и оказывать поддержку украинскому бизнесу", - отметил Зеленский.

Также Зеленский рассказал о программе масштабного обновления инфраструктуры "Большая стройка", согласно которой уже в этом году в Украине будет отремонтировано и построено около 4200 км автомобильных дорог государственного значения, а также 2500 км дорог местного значения.

"Активное сотрудничество с ЕБРР, Европейским инвестиционным банком и другими финансовыми учреждениями важно для нас с точки зрения привлечения дополнительных кредитных средств для инвестиций в инфраструктуру. И я поздравляю подписанное 18 декабря соглашение с Укравтодором, что позволит уже в следующем году начать работы по капитальному ремонту дорог", - отметил Президент.

Зеленский поздравил Одиль Рено-Бассо с наступающими праздниками и пригласил осуществить визит в Украину.

Напомним, ЕБРР предоставляет Украине 450 млн евро на строительство и ремонт дорог.

Источник: УНН
Теги: Украина, ЕБРР, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.