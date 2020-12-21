Решение "двумя третями" и отвод судей: что известно о новом законопроекте о КСУ

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Наработанный рабочей группой ВР по урегулированию конституционного кризиса финальный законопроект о Конституционном Суде предусматривает ряд нововведений. Подробно об этом рассказала на брифинге в понедельник представитель Верховной Рады в КСУ, народный депутат Ольга Совгиря, передает корреспондент УНН.

"Этот законопроект - это своеобразный кодекс конституционного судопроизводства. Он достаточно объемный по размеру, насчитывает более 60 страниц", - сказала нардеп.

Говоря о модели регулирования деятельности КСУ, она отметила, что на первом месте была и остается Конституция Украины, далее - закон о конституционной процедуре, а отдельные процедурные вопросы предлагается урегулировать на уровне регламента Конституционного Суда.

"В отношении основных положений этого законопроекта, принципиальных и базовых. Во-первых, мы предлагаем, чтобы Конституционный Суд принимал решение двумя третями от своего состава. Это 12 судей КСУ. На сегодня решения могут приниматься 10 судьями - это меньше, чем две трети", - отметила Совгиря.

Она пояснила, что две трети - это то абсолютное большинство, которое требуется для того, чтобы понимать, что отмена определенного закона или признание его неконституционным является мотивированным, обоснованным и поддерживается значительным большинством судей КСУ.

"Кроме того, мы предусмотрели возможность того, что отдельным судьям Конституционного Суда в процессе рассмотрения дел могут заявляться отводы, и во исполнение рекомендаций Венецианской комиссии мы устанавливаем, что судьям КСУ в процессе рассмотрения дела заявляются отводы, и количество голосов, необходимое для принятия решения, может быть уменьшено, но не менее 10 судей должны за решение проголосовать", - сообщила депутат.

Также в новом законопроекте рабочая группа, по ее словам, предусматривает, что КСУ будет рассматривать дела, как правило, по устной форме производства.

"Мы предлагаем, чтобы повестка дня Конституционного Суда, на его формирование мог влиять не только председатель КСУ, а и судьи, и чтобы дела с определенной периодичностью обязательно включались в повестку дня и слушались судом", - сказала нардеп.

Также она сообщила, что рабочая группа предлагает ввести автоматизированный реестр актов суда и автоматизированное распределение дел между судьями КСУ.

Кроме того, по рекомендации Венецианской комиссии, предлагается урегулировать, что Конституционный Суд не может выходить за пределы тех вопросов, которые затронуты в конституционном представлении.

"Отдельной проблемой юристов и адвокатов является уровень мотивации актов Конституционного Суда. На это мы также обратили внимание в законопроекте, и предположили, что определения и акты КСУ должны быть основательными и мотивированными... Мы предлагаем, чтобы Конституционный Суд должен был мотивировать признание каждого положения неконституционным", - отметила она.

"Последнее из тех общих нововведений, о которых я хочу сказать - мы предлагаем, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, урегулировать в законе о Конституционном Суде основы дисциплинарного производства в отношении судей КСУ с возможностью урегулирования конкретных аспектов на уровне регламента КСУ", - добавила Совгиря.

Так, ранее стало известно, что рабочая группа ВР по урегулированию конституционного кризиса наработала законопроект о деятельности Конституционного Суда Украины.

Напомним, ранее в упомянутой рабочей группе констатировали, что после принятия парламентом решений по НАПК ей остается только третий блок вопросов после противоречивого решения Конституционного Суда от 27 октября - собственно, по совершенствованию деятельности КСУ.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал таковой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.

11 декабря Венецианская комиссия одобрила два вывода, касающиеся решения КСУ и ситуации с антикоррупционным законодательством.

До этого, 9 декабря Венецианская комиссия обнародовала срочный вывод о законодательной ситуации с механизмами противодействия коррупции в соответствии с решением КСУ от 27 октября. В заключении отмечается, что решение КСУ "не имеет четкой аргументации и твердой основы в международном праве".

10 декабря Венецианская комиссия обнародовала второй вывод о ситуации с КСУ. Заключение включает рекомендации Верховной Раде более четко прописать ситуации, при которых может быть ограничена деятельность КСУ, а судьям Конституционного Суда рекомендуют более конкретно указывать причины неконституционности законов при принятии решений.

Это последовало после обращения 25 ноября Президента Владимира Зеленского к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства государства после резонансного решения Конституционного Суда.

В то же время Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предложил уволить всех судей КСУ, принявших соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей. Позже к нему подали альтернативы, в том числе и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Тем временем в Верховной Раде создали рабочую группу, которая должна была разработать три законопроекта для разрешения ситуации - возврат электронного декларирования, изменения в Уголовный кодекс и изменения в закон о КСУ - до 1 декабря. Однако, рабочая группа не завершила свою работу с началом декабря, как ожидалось, а продолжила ее, пока не предложит решение по одному из вопросов - относительно КСУ.

У Президента ожидают, что решения "Венецианки" ускорят рассмотрение законопроектов по КСУ в Раде.