Финальный законопроект по КСУ рассмотрят в Раде в следующем году

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Наработанный рабочей группой ВР по урегулированию конституционного кризиса финальный законопроект о деятельности Конституционного суда Украины будет рассмотрен в Раде в 2021 году. Об этом на брифинге по итогам работы группы сказал глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, глава рабочей группы Денис Монастырский, передает корреспондент УНН.

"Мы понимаем, что этот законопроект, скорее всего, Верховная Рада рассмотрит уже в следующем году, потому что сейчас есть большой перерыв в работе Верховная Рады. Мы также понимаем, что, скорее всего, он будет проходить два чтения, поскольку это законопроект большой, масштабный, потребует серьезной работы всех фракций и профильного комитета, поэтому это будет рассмотрение уже в следующем году", - сказал Монастырский.

Он заявил также, что, по его мнению, на данном этапе рабочая группа выполнила свои задачи и прекратит свою деятельность, после чего соответствующая работа будет продолжаться в рамках профильных комитетов.

Так, сегодня стало известно, что рабочая группа ВР по урегулированию конституционного кризиса наработала законопроект о деятельности Конституционного Суда Украины.

Напомним, ранее в упомянутой рабочей группе констатировали, что после принятия парламентом решений по НАПК ей остается только третий блок вопросов после противоречивого решения Конституционного Суда от 27 октября - собственно, по совершенствованию деятельности КСУ.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.

Уже 25 ноября последовало обращение Президента Владимира Зеленского к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства государства после резонансного решения Конституционного Суда.

9 декабря Венецианская комиссия вместе с Генеральным управлением по правам человека и верховенства права (DGI) Совета Европы обнародовали Срочный общий вывод о законодательной ситуации с механизмами противодействия коррупции в соответствии с решением Конституционного суда Украины № 13-р/2020 от 27 октября.

В заключении отмечается, что решение КСУ "не имеет четкой аргументации и твердой основы в международном праве".

Кроме того 10 декабря Венецианская комиссия обнародовала второй вывод относительно ситуации с Конституционным судом Украины.