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Зеленский требует "упростить бюрократию" выплат семьям погибших от COVID-19 медиков

Зеленский требует "упростить бюрократию" выплат семьям погибших от COVID-19 медиков

Владимир Зеленский

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский требует от правительства "упростить бюрократию" во время выплат компенсаций семьям медработников, погибших во время борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

"Этот вопрос (выплаты компенсаций семьям погибших медиков - ред.) стоит очень остро. Знаю, что смертельных случаев гораздо больше, и все надо проверить. Вместе с тем необходимо упростить бюрократию. Возможно, люди просто не знают, как подавать эти пакеты документов, или это очень сложно? Я прошу вас, чтобы люди, которые потеряли члена семьи, получили выплаты. Надо не просто сидеть и ждать документов. Инициируйте диалог с такими семьями сами", - отметил Зеленский.

Также сообщается, что в настоящее время в Министерство социальной политики поступил 41 пакет с документами для страховых выплат, 33 из них профинансировано.

Напомним, по словам министра социальной политики Марины Лазебной, пока подтверждено лишь 53 летальных случая от COVID-19 среди более 300 смертей медработников. Выплаты в 1,5 миллиона гривен государство делает, но часто некому их направлять.

В то же время, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине более 400 медиков умерло из-за COVID-19. По его словам, на сегодняшний день проводится более 360 расследований. По 200 происходит расследование, более 100 завершено.

Источник: УНН
Теги: Украина, медики, Коронавирус, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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