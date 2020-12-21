В "Слуге народа" сообщили, когда нардепы назначат двух судей КСУ
КИЕВ. 21 декабря. УНН. На сегодня комитет Рады отправил документы всех кандидатов на должность судей Конституционного суда на специальную проверку. Назначение не стоит ожидать в текущем году. Об этом на брифинге сегодня сообщили народные депутаты от "Слуги народа", передает УНН.
"Есть процедура рассмотрения этого вопроса и подготовки к рассмотрению парламентом. В настоящее время комитет по вопросам правовой политики отправил документы всех кандидатов на специальную проверку", - отметила представительница Верховной Рады в КСУ, заместитель главы комитета, нардеп Ольга Совгиря.
Глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский добавил, что "очевидно, что это будет не в этом году".
Напомним, 16 ноября текущего года было начато прием предложений депутатских фракций относительно кандидатов на должность судьи Конституционного Суда Украины.