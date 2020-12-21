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"Карантинные" 8 тысяч начнут выплачивать сегодня: в очереди уже до 300 тыс. украинцев

"Карантинные" 8 тысяч начнут выплачивать сегодня: в очереди уже до 300 тыс. украинцев

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Почти 300 тыс. заявок на получение помощи в связи с будущим усилением карантинных мер будет удовлетворено до конца недели. Это более 90% всех заявок, поступивших за прошлую неделю через приложение "Дия". Об этом сообщили на традиционном селекторном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, сообщили УНН в пресс-службе Президента.

“Начало года — это всегда выходные в связи с праздниками. Мы все знаем, что государственные учреждения работают довольно медленно. У нас 710 тысяч ФЛП и субъектов хозяйствования, которые должны получить выплаты. И сделать это нужно до 8 января. Это один из приоритетов для правительства”, — подчеркнул Глава государства.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль напомнил, что до 31 декабря продолжается прием заявок на выплату одноразовой материальной помощи гражданам и бизнесу.

Глава правительства сообщил, что сегодня начинается выплата материальной помощи людям, деятельность которых будет ограничена в результате усиленного карантина с 8 января.

“В Пенсионный фонд уже передали средства для 280 тысяч заявок. Сегодня, согласно постановлению, первый день, когда мы начинаем выплаты людям”, — сказал он.

Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что ежедневно поступает по 40-50 тыс. заявок от физических лиц — предпринимателей и субъектов хозяйствования.

"Правительство надеется, что большинство предпринимателей получит финансовую поддержку в связи с предстоящим локдауном, запланированным на 8-24 января 2021 года, еще до конца 2020-го", - указали в ОП.

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что выплаты по максимуму будут осуществлять до Нового года.

Напомним, с 14 декабря портал “Дия” начал принимать заявки на получение от государства 8 тыс. гривен единовременного пособия малому бизнесу из-за карантинных ограничений в январе. Наемные работники и ФЛП, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе, могут оформить заявку на получение помощи с 14 до 31 декабря.

Как заявлял Премьер-министр Денис Шмыгаль, государственную поддержку в 8000 гривен, предназначенную для людей, которые могут потерять доходы в случае введения жестких карантинных ограничений, смогут получить 1,2 млн украинцев.

Как сообщал УНН, инициированные Президентом Владимиром Зеленским законы по поддержке бизнеса на период карантина, предусматривающие помощь в 8 тыс. гривен для ФЛП, списание и отсрочку погашения налогового долга, заработали с 10 декабря.

Источник: УНН
Теги: бизнес, помощь, карантин, Офис президента Украины
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