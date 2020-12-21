Украина за два года должна погасить более 17 млрд долларов валютных долгов - НБУ

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Украине в последующие два года необходимо будет заплатить более 17 млрд долларов по государственному и гарантированному государством долгу в иностранной валюте. Об этом говорится в годовом отчете о финансовой стабильности, представленном сегодня Нацбанком Украины, передает УНН.

"В 2021-2022 годах Украине необходимо будет заплатить более 17 млрд долларов по государственному и гарантированному государством долгу в иностранной валюте. Это эквивалентно около 65% международных резервов по состоянию на начало декабря", - говорится в отчете.

По данным НБУ, накопленный объем резервов в сочетании с плавающим курсообразованием создают определенный запас прочности - однако, чтобы не допустить появления значительных дисбалансов и расходования резервов, Украине нужно сохранять постоянный доступ к кредитам МФО и внешним частным рынкам капитала.

"В декабре Украина получила 670,2 млн долларов от дополнительного размещения еврооблигаций и 623,5 млн евро по программе макрофинансовой помощи от Европейского Союза, которые были направлены в бюджет. Дальнейшие поступления традиционно будут зависеть от выполнения Украиной своих обязательств в части проведения реформ", - говорится в отчете НБУ.

Напомним, за 3 квартала 2020 года Государственный долг Украины вырос на 347 млрд грн.