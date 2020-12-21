Такое впечатление, что кто-то взял взятку: в Раде прокомментировали вторую попытку назначить Витренко в Минэнерго

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Намерения Президента Владимира Зеленского "протянуть" Юрия Витренко на должность министра энергетики со второй попытки в Верховной Раде расценивают как политическое мошенничество, сообщает УНН.

Народный депутат от партии "Батькивщина" Михаил Цимбалюк считает, что агония с назначением Витренко должна чем-то объясняться.

"Как по мне - это политическое мошенничество, когда монобольшинство ломают через колено, не давая объяснений, почему Витренко? После того, как он ушел из Нафтогаза, предприятие понесло огромные убытки, тогда почему он? Логики нет вообще. Во-вторых: может ли человек, который в период экономического кризиса, пандемии, когда пенсионерам не могут поднять пенсию, с барского плеча делать жест для государства путем покупки облигаций внутреннего займа - и получать за это 117 млн грн премий? Такое впечатление, что или кто-то взял какую-то взятку, или кто-то какие-то обязательства имеет перед Витренко. Или же кто-то давит на руководство государства", - говорит Цимбалюк.

Фракция "Батькивщина" не будет поддерживать кандидатуру Витренко на должность министра энергетики, добавил нардеп.

"Аудиторская служба доказала то, о чем депутаты нашей фракции говорили несколько лет - более 70 млрд грн средств Нафтогаза не поступили в бюджет. Зато Зеленский, который обещал перед выборами, что уволит Коболева, ничего не сделал. Коболева, который вместе с Витренко подняли цену на газ для населения до почти 10 тыс. грн за тысячу кубов. Как мы будем выглядеть в глазах международного сообщества, если поддержим Витренко?" - сказал Цимбалюк.

Мнение коллеги разделяет народный депутат Яна Зинкевич.

"Относительно повторного вынесения - это вообще абсурд. Хотя, я думаю, что если Зеленский захочет - он дожмет своих, или еще кого-то дополнительно. Со второго раза, вероятно что Витренко назначат, но это ужас, мягко говоря", - комментирует нардеп.

Кулуарные договоренности и взаимную выгоду в назначении Витренко видит народный депутат Нина Южанина.

"Мы не обсуждали вообще такого варианта на фракции (повторное голосование по Витренко - ред.) ... Но мы, в любом варианте, за кадровые решения не голосуем. Потому что это происходит все в каких-то кулуарных договоренностях, с кем-то и за что-то, поэтому мы в этом точно не будем принимать участие. Надо все-таки понять, почему он (Зеленский - ред.) будет настаивать на этой кандидатуре. С кем договоренности, за что договоренности?

Важно, чтобы первым вице-премьером и министром был человек с хорошими менеджерскими навыками, и здесь выбор у Зеленского небольшой", - добавила она.

Между тем народный депутат Михаил Волынец убежден, что Зеленский "проталкивает" кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики, чтобы удовлетворить аппетиты бизнесмена Игоря Коломойского.

"Есть обязательства определенных политических сил перед Коломойским. И будут они пробовать это сделать - протолкнуть Витренко. Витренко - это сбитый летчик, в данном случае, но пусть пробуют", - сказал он.

Витренко не сможет разобраться в кризисе в энергетическом секторе, продолжил Волынец.

"Не стоит назначать его на эту должность. И так кризис в энергетическом секторе. И усиливать его, углублять только для того, чтобы удовлетворить аппетиты Игоря Коломойского - не нужно.

Аргументов для такого назначения нет, о каком голосовании мы говорим? Да, нам нужен министр, но не таким путем. Витренко имеет опыт работы в нефтегазовом секторе, но он не сможет эффективно справиться с энергетическим кризисом. А политики, которые это продвигают - они таким образом теряют свой политический вес", - убежден нардеп.

Напомним, 17 декабря Верховная Рада не поддержала кандидатуру Витренко на должность министра энергетики. После провала он подал декларацию на должность заместителя министра, а глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия тем временем заявил о повторном голосовании в Раде за Витренко уже в январе.