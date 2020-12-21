ВСК по расследованию пожаров в Луганской области провела выездное заседание: людям пообещали выплаты

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Люди, пострадавшие от массовых пожаров в Луганской области, получат выплаты от государства, виновные будут найдены. Об этом заявил член ВСК, нардеп Максим Ткаченко по итогам выездного заседания комиссии по городе Северодонецк, передает УНН со ссылкой на пресс-службу партии "Слуга народа".

"Временная следственная комиссия по расследованию массовых пожаров в Луганской области найдет виновных и помогать пострадавшим получить предусмотренную государством материальную помощь", - сказал Ткаченко.

По его словам, государство выделило средства пострадавшим от пожаров, произошедших в июле и октябре этого года, но до сих пор не все люди получили свои средства.

Напомним, 30 сентября и 1 октября на территории Луганской области произошли пожары экосистем. Наиболее сложная ситуация - вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского и Северодонецкого районов. В зону поражения попало 32 населенных пункта, ориентировочная площадь, пройденная огнем - более 20 тыс. гектаров. Во время тушения пожаров были эвакуированы 150 человек, а во время ликвидации лесных пожаров погибли 11 человек. Пострадало 19 человек, в том числе 3 сотрудника ГСЧС.

Как сообщал УНН ранее, 9 декабря 2020 года состоялось первое заседание Временной следственной комиссии по расследованию масштабных пожаров в Луганской области, во время которого нардепы рассмотрели организационные вопросы.