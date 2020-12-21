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Кадровые потери в Офисе Зеленского: Юлия Ковалив ушла с должности

Кадровые потери в Офисе Зеленского: Юлия Ковалив ушла с должности

Юлия Ковалив

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Юлия Ковалив покинула пост заместителя главы Офиса Президента Андрея Ермака. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Даниил Гетманцев, информирует УНН.

"Юлия Ковалив ушла с должности заместителя главы ОП. Это однозначно самое сильное звено. Надеюсь не из Команды. Иначе - печаль", - заявил Гетманцев.

Как ранее сообщал УНН, внештатный советник председателя Офиса Президента Игорь Уманский подал заявление на увольнение с должности.

Также добавим, что 21 декабря правительство согласовало увольнение Ольги Буславець с должности первого заместителя министра энергетики Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, увольнение, Офис президента Украины
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