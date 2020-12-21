Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,83 0,0096  EUR: 34,10 0,0229 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Политолог назвал главные политические события уходящего года
Политолог назвал главные политические события уходящего года
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8625

Минкульт Украины выясняет происхождение иконы, подаренной Лаврову в Боснии и Герцеговине

Минкульт Украины выясняет происхождение иконы, подаренной Лаврову в Боснии и Герцеговине

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Министерство культуры и информационной политики Украины проанализировало обнародованное в СМИ изображение пометки на иконе, подаренной российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову в Боснии и Герцеговине (БиГ), и выясняет ее происхождение. Об этом сообщила пресс-служба МКИП, передает УНН.

“Это печать Одесской краевой комиссии по охране памятников материальной культуры и природы, которая была создана 1926 года при Одесском историко-археологическом музее. За период работы с 1926 до 1930 годы эта комиссия обнаружила, составила списки памятников культуры во всех округах в пределах своей ответственности, взяла их на учет и под государственную охрану. Факт наличия печати краевой комиссии на иконе указывает на то, что эта икона является собственностью государства Украина”, — отметила заместитель министра культуры и информационной политики Украины Светлана Фоменко.

По данным пресс-службы, МКИП готовит запросы в Государственный архив Одесской области, Одесского археологического музея, Национального музея истории Украины, других музейных учреждений для получения архивных материалов о деятельности упомянутой краевой комиссии, информации об учтенных ею культурных ценностях, а также для четкой идентификации иконы.

Также Министерство готовит ряд писем в правоохранительные органы, в частности СБУ, Нацполиции, СВРУ, с просьбой принять меры реагирования в пределах компетенции — нужно установить цепь перемещения и время перемещения данной иконы с территории Украины и попадание ее на территорию Боснии и Герцеговины.

Напомним, ранее посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в Министерство иностранных дел БиГ с просьбой предоставить подробную информацию о том, почему 300-летнюю украинскую икону подарили министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Икону Лаврову 14 декабря подарил председательствующий президиума Боснии и Герцеговины, сербский представитель Милорад Додик, когда тот посещал БиГ.

Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний накануне назвал “политическим жестом” в сторону России инцидент в боснийской столице — Сараево, когда российскому министру иностранных дел подарили старинную украинскую икону из оккупированного Луганска.

В минувшую пятницу прокуратура Боснии и Герцеговины возбудила дело о том, как украинская золота икона прибыла в страну.

В субботу в МИД России заявили, что старинная икона из оккупированного Луганска, подаренная председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додик главе МИД РФ Сергею Лаврову, будет возвращена “дарителям” для уточнения ее истории по линии Интерпола.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Босния и Герцеговина, Луганск и Луганская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.