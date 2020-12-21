Минкульт Украины выясняет происхождение иконы, подаренной Лаврову в Боснии и Герцеговине

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Министерство культуры и информационной политики Украины проанализировало обнародованное в СМИ изображение пометки на иконе, подаренной российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову в Боснии и Герцеговине (БиГ), и выясняет ее происхождение. Об этом сообщила пресс-служба МКИП, передает УНН.

“Это печать Одесской краевой комиссии по охране памятников материальной культуры и природы, которая была создана 1926 года при Одесском историко-археологическом музее. За период работы с 1926 до 1930 годы эта комиссия обнаружила, составила списки памятников культуры во всех округах в пределах своей ответственности, взяла их на учет и под государственную охрану. Факт наличия печати краевой комиссии на иконе указывает на то, что эта икона является собственностью государства Украина”, — отметила заместитель министра культуры и информационной политики Украины Светлана Фоменко.

По данным пресс-службы, МКИП готовит запросы в Государственный архив Одесской области, Одесского археологического музея, Национального музея истории Украины, других музейных учреждений для получения архивных материалов о деятельности упомянутой краевой комиссии, информации об учтенных ею культурных ценностях, а также для четкой идентификации иконы.

Также Министерство готовит ряд писем в правоохранительные органы, в частности СБУ, Нацполиции, СВРУ, с просьбой принять меры реагирования в пределах компетенции — нужно установить цепь перемещения и время перемещения данной иконы с территории Украины и попадание ее на территорию Боснии и Герцеговины.

Напомним, ранее посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в Министерство иностранных дел БиГ с просьбой предоставить подробную информацию о том, почему 300-летнюю украинскую икону подарили министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Икону Лаврову 14 декабря подарил председательствующий президиума Боснии и Герцеговины, сербский представитель Милорад Додик, когда тот посещал БиГ.

Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний накануне назвал “политическим жестом” в сторону России инцидент в боснийской столице — Сараево, когда российскому министру иностранных дел подарили старинную украинскую икону из оккупированного Луганска.

В минувшую пятницу прокуратура Боснии и Герцеговины возбудила дело о том, как украинская золота икона прибыла в страну.

В субботу в МИД России заявили, что старинная икона из оккупированного Луганска, подаренная председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додик главе МИД РФ Сергею Лаврову, будет возвращена “дарителям” для уточнения ее истории по линии Интерпола.