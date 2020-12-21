Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,83 0,0096  EUR: 34,10 0,0229 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Политолог назвал главные политические события уходящего года
Политолог назвал главные политические события уходящего года
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
3450

Верещук готова поручиться за командующего Воздушных сил Дроздова

Верещук готова поручиться за командующего Воздушных сил Дроздова

Ирина Верещук

КИЕВ. 21 декабря. УНН. На днях суд будет избирать командующему Воздушными силами ВСУ генерал-полковнику Сергею Дроздову меру пресечения. Народный депутат от "Слуги народа", председатель подкомитета ВР по государственной безопасности и обороне Ирина Верещук готова поручиться за него. Об этом она сообщила в FB, передает УНН.

“Не беру на себя роль следователя, адвоката, прокурора или судьи. Не буду давать юридических оценок. Но призываю всех относиться с пониманием и уважением к боевому летчику и старшему офицеру Вооруженных сил Украины.

Со своей стороны, независимо от юридических оценок, выражаю свою поддержку Сергею Семеновичу и, при необходимости, готова выступить личным поручителем при избрании меры пресечения. Подозрение еще не означает вину. Впереди следствие и суд. Надеемся на закон и справедливость”, - отметила нардеп.

Напомним, по делу с расследованием крушения самолета АН-26Ш под Чугуевом 25 сентября сообщено о подозрении командующему воздушных сил ВСУ Сергею Дроздову, командиру и руководителю полетов военной части А4104.

Источник: УНН
Теги: Украина, Слуга народа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.