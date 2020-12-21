Верещук готова поручиться за командующего Воздушных сил Дроздова

КИЕВ. 21 декабря. УНН. На днях суд будет избирать командующему Воздушными силами ВСУ генерал-полковнику Сергею Дроздову меру пресечения. Народный депутат от "Слуги народа", председатель подкомитета ВР по государственной безопасности и обороне Ирина Верещук готова поручиться за него. Об этом она сообщила в FB, передает УНН.

“Не беру на себя роль следователя, адвоката, прокурора или судьи. Не буду давать юридических оценок. Но призываю всех относиться с пониманием и уважением к боевому летчику и старшему офицеру Вооруженных сил Украины.

Со своей стороны, независимо от юридических оценок, выражаю свою поддержку Сергею Семеновичу и, при необходимости, готова выступить личным поручителем при избрании меры пресечения. Подозрение еще не означает вину. Впереди следствие и суд. Надеемся на закон и справедливость”, - отметила нардеп.

Напомним, по делу с расследованием крушения самолета АН-26Ш под Чугуевом 25 сентября сообщено о подозрении командующему воздушных сил ВСУ Сергею Дроздову, командиру и руководителю полетов военной части А4104.