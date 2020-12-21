Гусев похвалил спецэкспортеров Укроборонпрома за расширение сотрудничества с Пакистаном и Индией

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Укроборонпром расширил сотрудничество с Пакистаном в сфере обслуживания бронетанковой техники. Об этом во время пресс-конференции рассказал генеральный директор ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев, передает УНН.

"Основные достижения наших спецэкспортеров, которые являются фактически драйверами на внешних рынках продукции, производимой нашими предприятиями - это создание в одной из стран Южной Азии универсального предприятия по капремонту и модернизации легкой бронированной техники. Заключен пилотный контракт с агентством НАТО NSPA. Расширено сотрудничество с Пакистаном в сфере бронетанковой техники и углубленно сотрудничество с Индией", - сказал он.

Ранее в "Укрспецэкспорте" сообщали, что в ноябре Украину посетила делегация представителей Сухопутных войск Пакистана, которая отметила статус Украины как оригинального поставщика по большинству номенклатуры. Такой статус позволит Украине со следующего года участвовать в тендерах этой страны по упрощенной системе.