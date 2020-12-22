Гусев прокомментировал привлечение спецназа "Альфа" к обыскам в Укроборонпроме

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Генеральный директор ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев на пресс-конференции 21 декабря заявил, не был осведомлен о запланированных СБУ обысках в день его назначения и дипломатично прокомментировал привлечение спецназа "Альфа", передает УНН.

"Я об этом узнал из средств массовой информации и хочу подчеркнуть, что мы будем работать и работаем со всеми правоохранительными органами, спецслужбами Украины для того, чтобы реагировать на любые вызовы", - сказал он.

Также добавил, что выводы делать рано.

"Мы знаем о том, что происходят определенные следственные действия, дождемся результатов", - подчеркнул Гусев.

Напомним, обыски в Укроборонпроме СБУ провела в день назначения Гусева руководителем концерна в рамках уголовного производства по факту "госизмены", которое также связывают с конкурентной войной двух агентов Укроборонпрома.

При этом СБУ привлекла спецназ "Альфа", который используют в исключительных случаях, в частности борьбе с террористами. Основания таких действий в СБУ не сообщают.