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Днепропетровский облсовет возглавит "слуга" с миллионными доходами и недвижимым имуществом

Днепропетровский облсовет возглавит "слуга" с миллионными доходами и недвижимым имуществом

Николай Лукашук

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Депутат от “Слуги народа” Николай Лукашук возглавит Днепропетровский областной совет. Об этом сообщила пресс-служба партии “Слуга народа”, информирует УНН.

“Днепропетровский областной совет возглавит представитель „Слуги народа“ Николай Лукашук. Его поддержали большинство депутатов на втором пленарном заседании первой сессии облсовета”, — говорится в сообщении.

В “Слуге народа” добавили, что Николай Лукашук занимал руководящие должности на предприятиях малого бизнеса. 14 лет работает в сфере арбитражного управления. Возглавляет Национальную ассоциацию арбитражных управляющих Украины, член Совета отделения Ассоциации юристов Украины в Днепропетровской области.

Отметим, что Лукашук в 2002 году окончил Киевский национальный экономический университет по специальности “Менеджмент организаций”. А три года назад получил высшее юридическое образование по специальности “Право” в Одесской юридической академии. С 2019 года входил в состав рабочей группы при Министерстве юстиции по вопросам совершенствования законодательства в сфере банкротства. Также был управляющим партнером юридической фирмы ООО “Правовая константа” в Кривом Роге, 80% которой принадлежит жене Лукашука — Любови. К тому же она обладает четвертой частью ООО “Промбаза 2015”.

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С ноября 2019 года Лукашук занимал должность председателя некоммерческой профессиональной организации “Национальная ассоциация арбитражных управляющих Украины”. В октябре 2020 года избран депутатом Днепропетровского областного совета от партии “Слуга народа”.

В опубликованной декларации Лукашука указано четыре квартиры в Кривом Роге: две — в общей собственности с членами семьи, одна квартира принадлежит ему, еще одна — жене Любови Лукашук. Также новоиспеченный глава Днепропетровского облсовета владеет жилым домом площадью 238 кв. м и помещением в Кривом Роге площадью в 282 кв. м. К тому же, у Любови Лукашук в собственности есть земельный участок площадью в 781 кв. м.

Отметим, что Николай Лукашук задекларировал доход в размере 2,801 млн грн. У жены доход составил более 425 тыс. грн.

На счетах семьи находится более миллиона гривен в трех банках — “Универсал банк”, “OTP Банк” и “ПриватБанк”. Еще 200 тыс. долларов и 48 тыс. евро наличными задекларированные на Любовь Лукашук.

Есть в собственности семьи Лукашук и ценные аксессуары, и одежда. Так, глава семьи задекларировал часы “Breitling” стоимостью 210 тыс. грн, а у его жены — “TAG HEUER Formula 1” за 105 тыс. грн. Шуба из соболя жены Лукашука стоит 169 тыс. грн, а из меха рыси — 130 тыс.

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Официально Лукашук задекларировал четыре автомобиля, два из которых находятся в собственности компании “Правовая константа”:

— Mercedes-Benz S 500 2012 года. Стоимость транспортного средства 651 тыс. грн, принадлежащего компании “Правовая константа”;

— BMW 730LD 2017 года, стоимостью более 1 млн грн.

Scoda Superb принадлежит Любови Лукашук и была приобретена в 2018 году за более 1,1 млн грн. У Николая Лукашука BMW Х5 за почти такие же деньги.

Напомним, вновь назначенному председателю Запорожской ОГА Александру Старуху, который уже находился на этом посту в период с 2008 по 2010 год, принадлежит квартира в Киеве и земельный участок площадью 2 гектара неподалеку от столицы.

Источник: УНН
Теги: недвижимость, декларация, Днепр и Днепропетровская область, чиновник, доходы, имущество, Слуга народа
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