Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,04 0,2111  EUR: 34,18 0,0793 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Политолог назвал главные политические события уходящего года
Политолог назвал главные политические события уходящего года
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
3885

Украина решила побороться за председательство в Дунайской стратегии в 2022 году

Украина решила побороться за председательство в Дунайской стратегии в 2022 году

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В 2022 году Украина может взять на себя председательство в Стратегии Европейского Союза для Дунайского региона. Сейчас готовится проект соответствующего правительственного решения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

“В 2022 году Украина может взять на себя председательство в Стратегии Европейского Союза для Дунайского региона. Координационный центр по осуществлению деятельности, связанной с участием Украины в реализации Стратегии поддержал инициативу Минрегиона по подготовке и подаче заявки от Украины. Сейчас готовится проект соответствующего правительственного решения”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что это ответственная миссия для Украины, которая предусматривает реализацию комплекса задач и взятия соответствующих обязательств правительством.

Добавим, что Дунайская стратегия была утверждена Советом ЕС 24 июня 2011 года. На сегодняшний день она имеет 14 стран-участниц, среди которых Украина. Стратегия предусматривает сотрудничество по 11 приоритетным направлениям, в частности, развитие транспортной инфраструктуры, охрана окружающей среды, повышение уровня благосостояния населения, экономическое развитие региона, укрепление безопасности.

Ежегодно в Стратегии по результатам голосования Национальных координаторов среди стран-участниц избирается страна, которая берет на себя председательство в соответствующем году. Сейчас в Стратегии председательствует Словацкая Республика.

Напомним, летом 2020 года правительство утвердило Порядок возмещения партнерами проектов и бенефициарам технической помощи ненадлежаще потраченных средств Европейского Союза на финансирование Дунайской транснациональной программы.

Источник: УНН
Теги: Украина, Евросоюз
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.