Украина решила побороться за председательство в Дунайской стратегии в 2022 году

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В 2022 году Украина может взять на себя председательство в Стратегии Европейского Союза для Дунайского региона. Сейчас готовится проект соответствующего правительственного решения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

“В 2022 году Украина может взять на себя председательство в Стратегии Европейского Союза для Дунайского региона. Координационный центр по осуществлению деятельности, связанной с участием Украины в реализации Стратегии поддержал инициативу Минрегиона по подготовке и подаче заявки от Украины. Сейчас готовится проект соответствующего правительственного решения”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что это ответственная миссия для Украины, которая предусматривает реализацию комплекса задач и взятия соответствующих обязательств правительством.

Добавим, что Дунайская стратегия была утверждена Советом ЕС 24 июня 2011 года. На сегодняшний день она имеет 14 стран-участниц, среди которых Украина. Стратегия предусматривает сотрудничество по 11 приоритетным направлениям, в частности, развитие транспортной инфраструктуры, охрана окружающей среды, повышение уровня благосостояния населения, экономическое развитие региона, укрепление безопасности.

Ежегодно в Стратегии по результатам голосования Национальных координаторов среди стран-участниц избирается страна, которая берет на себя председательство в соответствующем году. Сейчас в Стратегии председательствует Словацкая Республика.

Напомним, летом 2020 года правительство утвердило Порядок возмещения партнерами проектов и бенефициарам технической помощи ненадлежаще потраченных средств Европейского Союза на финансирование Дунайской транснациональной программы.