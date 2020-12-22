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С завтрашнего дня начнут действовать льготы для культуры, туризма и креативных индустрий

С завтрашнего дня начнут действовать льготы для культуры, туризма и креативных индустрий

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Украине с завтрашнего дня, с 23 декабря, вступает в силу предусматривающий введение ряда льгот закон о поддержке культуры, туризма и креативных индустрий, кроме ряда положений, передает УНН.

Речь идет о законе "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий", опубликованном в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины" от 22 декабря 2020 года. Он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть, 23 декабря, за исключением некоторых пунктов.

Закон вводит налоговые стимулы для поддержки деятельности в сфере креативных индустрий, культуры, туризма, спорта и других гуманитарных сферах.

В частности, освобождается от налога на прибыль предприятий и налога на доходы физических лиц полученная плательщиками целевая помощь, предоставляемая за счет бюджетных средств или средств международной технической помощи для реализации проектов или программ в сфере креативных индустрий.

Кроме того, снижена ставка налога на добавленную стоимость для операций по поставке услуг, связанных со сферами культуры и туризма, в частности услуг по показу спектаклей, культурных мероприятий, проведению экскурсий в музеях, зоопарках и заповедниках и их посещению.

Сниженная ставка НДС также будет применяться в отношении услуг по распространению, демонстрации, публичному оповещению и публичному показу фильмов, адаптированных в украиноязычные версии для лиц с нарушениями зрения и нарушением слуха.

При этом до 2025 года освобождается от НДС предоставление услуг по демонстрации, распространению и показу национальных и зарубежных фильмов, дублированных, озвученных на украинском языке на территории Украины, при условии, что такие национальные фильмы адаптированы в украиноязычные версии для лиц с нарушением зрения и слуха.

Также до 2023 года будет применяться сниженная ставка налога на добавленную стоимость в размере 7% к операциям по поставке услуг по временному размещению (проживанию), предоставляемых гостиницами и аналогичными заведениями.

Такие меры поддержки, как ожидается, сделают доступными продукцию и услуги компаний, работающих в креативной индустрии, культуре и туризме, и помогут им минимизировать негативное влияние от введения карантинных мер из-за распространения коронавируса. Также это будет способствовать сохранению рабочих мест в упомянутых сегментах деятельности.

Напомним, 21 декабря Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о поддержке культуры, туризма и креативных индустрий, предусматривающий введение ряда льгот. Верховная Рада приняла его 4 ноября.

Источник: УНН
Теги: налоги, культура, льготы, закон, туризм
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