"Нечувствительные" тесты и появление мутации коронавируса во время вакцинации: Ляшко опроверг фейки

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Возникновение и распространение нового штамма коронавируса никак не связано с началом вакцинации в Великобритании, а украинские тест-системы ПЦР чувствительны к новому коронавирусу. Об этом сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Вирусы постоянно мутируют и появление нового штамма SARS-CoV-2 является ожидаемым явлением и не является поводом для беспокойства. Сразу опровергаю первый фейк: появление нового штамма коронавируса никак не связано с началом вакцинации в Великобритании, поскольку данный штамм коронавируса был обнаружен гораздо раньше... Хотел опровергнуть и второй фейк, что в Украине используются нечувствительные тест-системы ПЦР и они не улавливают мутации вируса... мы допустили к реализации и использования тест-системы, которые определяют РНК вируса с несколькими фрагментами, поэтому мы используем как минимум две мишени. Поэтому сегодня при появлении нового штамма наши тест-системы сработают", - отметил он.

По его словам, в конце декабря производители и поставщики тест-систем соберутся для обсуждения изменений тестов.

"Реагируя на эту ситуацию, которая происходит в мире в конце декабря - Центр общественного здоровья соберет всех производителей тест-систем ПЦР, а также поставщиков и проговорит с ними о смене праймеров, которые Великобритания опубликует 27 декабря для того, чтобы сменить наши ПЦР-системы и добавить мишень, которая будет вылавливать белок нового мутованного вируса", - добавил Ляшко.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины вместе с другими государственными ведомствами внимательно отслеживают ситуацию с выявлением нового штамма коронавирусной болезни и призывает воздержаться от поездок в Великобританию.

Напомним, уже более 30 стран мира ограничили сообщение с Великобританией в связи с выявлением там нового вида коронавируса.

Как сообщал УНН, Европейский Союз и Украина имеют соответствующую коммуникацию по вопросу распространения новой мутации коронавируса, которую обнаружили в Британии.

Так, новый штамм коронавируса был обнаружен на юго-востоке Англии. По словам британского премьер-министра Бориса Джонсона, он может быть на 70% заразнее, чем более ранняя форма.