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Мишустин освободил торгпреда России в Украине, назначенного только феврале этого года

Мишустин освободил торгпреда России в Украине, назначенного только феврале этого года

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Андрея Бабко от должности торгового представителя РФ в Украине, пишет УНН со ссылкой на распоряжение правительства Российской Федерации № 3439-р.

Распоряжение о назначении Бабко на этот пост Мишустин подписал в феврале 2020 года. При этом в ноябре правительство РФ решило закрыть торговые представительства в Литве и в Украине.

“Освободить Бабко Андрея Владимировича от должности торгового представителя Российской Федерации на Украине в связи с переходом на другую работу”, — говорится в тексте распоряжения, опубликованного во вторник на официальном портале правовой информации.

С предложением о закрытии торгпредств в Литве и в Украине в сентябре выступил Минпромторг РФ. Как говорилось в пояснительной записке к проекту постановления, после закрытия у РФ останутся торгпредства в 58 странах.

Минпромторг пояснял, что предлагает закрыть украинское торгпредство в связи с принятием кабинетом министров Украины в августе постановления, прекращающего действие межправсоглашения с РФ о взаимном учреждении торговых представительств.

Напомним, что в феврале Россия впервые с 2012 года назначила своего торгового представителя в Украине.

Должность торгового представителя РФ в Украине была вакантной с февраля 2012 года, когда предыдущий торгпред Сергей Иванов вышел на пенсию. С тех пор обязанности торгового представителя выполнял Сергей Соломин.

В 1997 году Бабко работал заместителем председателя Приморской торгово-промышленной палаты по внешним связям, с 2005 по 2011 год занимал пост заместителя торгпреда РФ в Китайской Народной Республике.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина
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