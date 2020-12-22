ООС: с начала суток боевики 5 раз нарушили "режим тишины"

КИЕВ. 22 декабря. УНН. С начала суток боевики на Донбассе 5 раз нарушили "режим тишины" вблизи Водяного, Луганского и Пивденного. Об этом сообщила капитан Юлия Шевченко из пресс-центра Министерства обороны Украины, информирует УНН.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, зафиксировано пять случаев нарушения договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы", - отметила она.

Так, на Донецком направлении, вблизи Водяного, по направлению с временно оккупированной Ужовки противник вел огонь из 122-миллиметровой артиллерийской системы, а также ручных и станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, у этого же населенного пункта враг предпринял дистанционное минирование наших позиций, с использованием переносного комплекса минировании.

Сообщается, что на Луганском направлении с 82-миллиметровых минометов противник совершил обстрел позиций неподалеку Луганского, а также использовал 120-миллиметровые минометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие вблизи Пивденного.

"В результате вражеских обстрелов, потерь среди украинских подразделений нет", - добавила она.

Напомним, за прошедшие сутки, 21 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.