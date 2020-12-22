От советника председателя ОГА до заместителя Ермака: кто такая Юлия Свириденко

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Сегодня, 22 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность заместителя главы Офиса Президента Юлию Свириденко, которая во времена президента Петра Порошенко была советником председателя Черниговской областной государственной администрации Валерия Кулича и некоторое время сама исполняла обязанности главы ОГА, передает УНН.

Образование: Свириденко в 2008 году окончила с отличием Киевский национальный торгово-экономический университет по специальности “менеджмент антимонопольной деятельности”. В том же году поступила в аспирантуру Киевского национального торгово-экономического университета по специальности “Экономика и управление национальным хозяйством”.

В 2009 году прошла полный курс бухгалтерского учета в Киевской школе рыночной экономики. Окончила курсы при Фонде государственного имущества Украины и является сертифицированным специалистом по оценке недвижимости и оборудования и по оценке бизнеса, ценных бумаг, нематериальных активов и интеллектуальной собственности (2009, 2011). Прошла серию тренингов по оценке земли в Киевском международном институте бизнеса. Окончила программу обучения менеджеров (2016 Немецкая академия управления Нижней Саксонии (DMAN), Германия). Участник программы “Академия хорошего управления и повышение компетентности в Европе”, организованной Европейской академией Берлина при поддержке Министерства иностранных дел Германии (сентябрь 2016 Берлин). Закончила программу стратегий роста частного сектора, организованную Шведским агентством по международному развитию Sida (Швеция, 2017)

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Карьера: трудовую деятельность начала в 2008 году в должности экономиста по финансовой работе украинско-андоррского совместного предприятия АО “АМП” (Киев). Впоследствии работала оценщиком Черниговского междугородного бюро технической инвентаризации, заместителем директора столичной компании “Эко-Втор”.

В 2011 году была назначена председателем Постоянного представительства Чернигова в городе Уси (Китайская Народная Республика) — единственного представительства украинского города в КНР. Задачей Свириденко было содействие привлечению инвестиций в экономику Чернигова и Черниговской области.

По результатам работы в Чернигове было зарегистрировано предприятие с уже знакомым названием “Эко-Втор” со 100% иностранных инвестиций и осуществлено полное сопровождение инвестиционного проекта строительства завода по производству полиэфирного волокна. После запуска производства работала в должности заместителя директора завода по внешнеэкономической деятельности.

Уже с мая 2015 года Свириденко стала советником председателя Черниговской областной государственной администрации Валерия Кулича.

В августе того же года возглавила Департамент экономического развития Черниговской областной государственной администрации.

Во время ее деятельности, в период с 2015 по 2017 год, на разных должностях в Черниговской ОГА, в экономику области поступило более 340 миллионов долларов США прямых иностранных инвестиций (их общий объем составил 430 миллионов долларов США). По темпу роста инвестиций в 2017 году Черниговская область заняла 1 место в Украине

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С сентября 2017 года исполняла обязанности 1-го заместителя председателя Черниговской областной государственной администрации. Согласно распоряжению председателя облгосадминистрации от 14 марта 2018 года № 28-к назначена 1-м заместителем председателя Черниговской областной государственной администрации.

С 30 июля по 28 ноября 2018 года исполняла обязанности председателя Черниговской областной государственной администрации.

После этого стала директором компании “Сидко Украина”, специализирующейся на производстве кормов для диких птиц и занимается переработкой органической продукции. За 9 месяцев 2019 года на этом посту задекларировала заработную плату в 241 тысячу гривен.

С 29 сентября 2019 года Юлия Свириденко стала заместителем Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. За почти три месяца в министерстве, Свириденко получила заработную плату в 462 тысячи гривен.

24 декабря 2019 года избрана Председателем правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

Член делегации для участия в Трехсторонний контактной группе, представитель в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам.

Распоряжением Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 года № 903-р назначена на должность первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Согласно декларации, у Свириденко нет денежных активов. Только у ее мужа Сергея Дерлеменко задекларировано 8 тысяч долларов наличными. Добавим, что в целом семья Дерлеменко-Свириденко имеет 21 счет в банках, но информация о средствах отсутствует.

Отметим, что муж Свириденко Сергей Дерлеменко обладает столичной компанией “ДКС Групп”. Основной вид деятельности которой — строительство сооружений электроснабжения и телекоммуникаций. В прошлом году он получил дохив в более 600 тысяч гривен.

В собственности семьи находится три квартиры в Чернигове, одна — в Киеве. Также Дерлеменко обладает почти 1,5 га земли в небольшом селе Ключкив, неподалеку от Чернигова.

В собственности новоиспеченной заместителя Андрея Ермака нет автомобиля, у мужчины — BMW Х3 за 1 миллион гривен.

Напомним, УНН сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Юлии Свириденко заместителем руководителя Офиса Президента Украины вместо Юлии Кузнецов.