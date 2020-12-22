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Российского актера Гуськова включили в список лиц, угрожают нацбезопасности Украины

Российского актера Гуськова включили в список лиц, угрожают нацбезопасности Украины

Алексей Гуськов

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Министерство культуры и информационной политики по представлению Службы безопасности Украины включила российского актера Алексея Гуськова в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности государства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МКИП, передает УНН.

"11 декабря 2020 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Алексея Гуськова. Соответствующим приказом МКИП от 21 декабря № 2415 российский актер был включен в перечень", - говорится в сообщении Министерства.

Отмечается, что процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки МКИП не наделено.

В 2018 году стало известно, что Гуськов вошел в число доверенных лиц президента России Владимира Путина.

Напомним, ранее по представлению СБУ, МКИП внесло российского музыканта Максима Фадеева в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.

Источник: УНН
Теги: Россия, актер, Украина, Минкульт, запрет, нацбезопасность
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