Катастрофа самолета МАУ: Иран опубликовал окончательный технический отчет

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Организация гражданской авиации Ирана опубликовала окончательный технический отчет о январской катастрофе украинского пассажирского самолета авиакомпании МАУ, сбитого иранскими военными близ Тегерана, пишет УНН со ссылкой на местное агентство Tasnim.

“Следственная группа касательно авиационных катастроф иранской Организации гражданской авиации опубликовала окончательный технический отчет о катастрофе украинского лайнера в понедельник”, — указано в сообщении СМИ.

Доклад был передан через видеоконференцию представителям других стран, граждане которых стали жертвами крушения лайнера в начале года.

“Участники вебинара также провели ряд бесед по техническому отчету”, — добавил иранское агентство.

Отметим, что сейчас на сайте Организации гражданской авиации Ирана анонс о публикации документа — отсутствует.

Напомним, что исламская республика анонсировала публикацию отчета вчера, 21 декабря. “Государственный департамент работает над тем, чтобы сделать ситуацию максимально прозрачной”, — заявил вчера официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде, отвечая на недавнее заявление министра иностранных дел Канады относительно дела об украинском самолете.

Еще в конце ноября власти Ирана подтвердили готовность выплатить компенсации за сбитый украинский самолет, основываясь на международных нормах и стандартах. С украинской стороны — заместитель главы МИД Евгений Енин сообщил, что для того, чтобы перейти к вопросу компенсаций за сбитый самолет МАУ в переговорах с Ираном, Украине нужно максимально четко понимать, что на самом деле произошло в ночь сбивания самолета.

Напомним, рейс PS752 “Тегеран-Киев” (самолет Boeing 737-800) “Международных авиалиний Украины” потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января утром. В результате авиакатастрофы погибли 176 пассажиров и членов экипажа, среди которых 11 украинцев и 63 граждан Канады.

Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за “враждебную цель”, а именно — за крылатую ракету. При этом, в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.