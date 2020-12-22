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Колонна ФЛП двинулась с Майдана

Колонна ФЛП двинулась с Майдана

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Участники массовой акции "SaveФОП", которые выступают, в частности, против введения локадуна, двинулись с Майдана Независимости в Киеве по запланированному маршруту по центральным улицам города, сообщает УНН.

Участники акции протеста "SaveФОП" отправились колонной в направлении Европейской площади.

Ранее в патрульной полиции предупреждали об ограничении движения на Майдане из-за массовой акции "SaveФОП".

Планируемый маршрут: Майдан Независимости - улица Крещатик - Бессарабская площадь - улица Круглоуниверситетская - улица Лютеранская - улица Шелковичная - улица Михаила Грушевского - Европейская площадь - Майдан Независимости.

Добавим, что на 22 декабря была анонсирована новая акция "SaveФОП" на столичном Майдане Независимости.

Как сообщалось, нардеп Александр Качура заявил, что в Раде собрали подписи о проведении внеочередной сессии относительно "ФЛП".

Напомним, что акции протеста ФЛП начались с 1 декабря, они требуют отмены карантина, а также выступают за отсрочку введения обязательного использования кассовых аппаратов.

Как сообщал УНН, 15 декабря состоялась очередная волна протестов, а на Майдане Независимости в Киеве произошло столкновение между митингующими - участниками акции "SaveФОП" и правоохранителями.

Источник: УНН
Теги: Киев, акции протеста, протесты
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