КИЕВ. 22 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал ТОП-7 успехов украинской дипломатии 2020 года. Среди них - укрепление безопасности, "повышение счета" РФ за агрессию и помощь стране в борьбе с COVID-19, передает УНН.

"Хочется присоединиться к авторам итоговых отчетов и оценок. Мой ТОП-7 успехов украинской дипломатии 2020 года. Это наши общие результаты со всеми органами власти, с кем мы взаимодействовали, ведь большие результаты требуют командных усилий", - написал Кулеба на своей странице в Facebook.

В ТОП министра попали следующие "победы" украинской дипломатии:

1. Укрепили безопасность Украины

Украина стала Партнером с расширенными возможностями НАТО и вошла в клуб шести ближайших партнеров Альянса в мире. Состоялись поставки оружия из США (первая прямая закупка Javelin, решение о предоставлении и продаже современных катеров Mark VI). Заключенные оборонительных и военно-технических соглашений с Турцией (Байрактар, ВМС, двигатели), с Великобританией заключили соглашение о развитии ВМС (1,25 млрд фунтов).

2. Повысили счет России за агрессию против Украины

Не дали РФ ослабить санкции под предлогом COVID-19 и добились усиления санкционного давления.

Прокуроры Международного уголовного суда в Гааге нашли достаточно оснований для начала расследования военных преступлений и преступлений против человечности в контексте российской агрессии в Крыму и на Донбассе с 2014 года.

Принятые две важные усиленные резолюции ГА ООН: по милитаризации Крыма и ситуации с правами человека на временно оккупированном полуострове.

Инициировали Крымскую платформу для координации международных усилий по деоккупации Крыма, усиления безопасности в Черном море, защиты людей, культурных памятников, экологии в условиях временной оккупации.

Подали в Международный трибунал по морскому праву ООН Меморандум по делу о захвате моряков и кораблей в Черном море в ноябре 2018 года.

3. Помогли гражданам и медицинской системе Украины бороться с COVID-19

После начала глобального локдауна весной более 250 тыс. граждан смогли вернуться домой при содействии украинских дипломатов.

Создали онлайн-карту путешествий по миру во время COVID-19.

Привлекли гуманитарную помощь от США, Италии, Азербайджана, Турции, Словакии, Польши и многих других стран-членов ЕС, Объединенных Арабских Эмиратов, Сингапура, КНР, Японии, Республики Корея. От Вьетнама 900 ИВЛ, 50 ИВЛ от Дании, 50 ИВЛ от Венгрии и др.

Всего: ИВЛ - более 1,5 тыс. Тесты - более 300 тыс. + 1,5 млн экспресс-тестов от ОАЭ в декабре. Другие материалы и оборудование для борьбы с пандемией (маски, респираторы, защитная одежда, термометры и т.д.) - более 4 млн единиц.

4. Освободили многих украинцев из-за решетки за рубежом

Мы совместно с коллегами из других ведомств освободили из иностранных тюрем, пиратского и террористического плена более 30 человек.

Также освободили 1600 граждан Украины, которые может и не входят в число резонансных кейсов, но были освобождены в этом году из мест несвободы иностранных государств после вмешательства украинских консулов.

5. Проявили лидерство в двусторонних отношениях и в регионе Центральной Европы

Украина стала соавтором нового регионального формата "Люблинский треугольник". Впервые за 70 лет возглавили Дунайскую комиссию.

Впервые выдвинули кандидата на должность Генсека ОЧЭС.

Проактивная политика в отношениях с соседями: Польшей, Словакией, Румынией, Венгрией, Молдовой и о событиях в Беларуси.

С Великобританией подписали историческое соглашение, что начинает качественно новый уровень стратегического партнерства.

6. Помогли украинским экспортерам в мире

Превратили Совет экспортеров и инвесторов при МИД в действенный орган. Вот лишь несколько успешных кейсов:

- с Малайзией провели самую масштабную в истории онлайн-конференцию бизнес Украины и Малайзии (более 300 компаний);

- открыли рынок Сингапура для украинских готовых мясных изделий из мяса птицы и свинины + мяса птицы по стандартам "халяль";

- помогли заключить соглашение о первой пробной партии украинского меда в Кувейт,

- помогли 7 новым украинским производителям продуктов питания выйти на шведский рынок;

- в Таиланде помогли украинскому производителю пива наладить контакты с тайскими коллегами, рассматривается возможность поставки солода;

- в Корее согласовали формы санитарного сертификата (Health Certificate) для экспорта из Украины продукции отдельных видов животноводства.

Зона свободной торговли между Украиной и Государством Израиль заработает 1 января 2021 года. Это новые возможности для бизнеса и увеличения товарооборота.

7. Завершили первый этап большой цифровизации в МИД

Электронная очередь работает во всех 116 посольствах и консульствах за рубежом. Началась промышленная эксплуатация модулей е-консула.

"И многое-многое другое было сделано. В частности, рад, что нам удалось либерализовать визовую политику въезда в Украину. Но сообщение в ФБ не резиновое, все не влезет.

Нам, дипломатам, есть о чем рассказать. Но мы стремимся к еще большему. И на это у нас есть следующий, неистовый 2021 год", - резюмировал Кулеба.

Ранее Кулеба сообщил, что в течение 2020 года после вмешательства украинских консулов, более 1600 украинских граждан удалось освободить из-за решетки за рубежом.