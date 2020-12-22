Комиссия выбрала трех кандидатов в члены Еврокомитета по вопросам предупреждения пыток

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Комиссия по отбору кандидатов для выдвижения на избрание членом Европейского комитета по вопросам предупреждения пыток и бесчеловечного обращения или наказания провела собеседования и выбрала трех кандидатов для выдвижения на членство. Об этом в своем Telegram-канале написала Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

"Завершился второй день работы Комиссии по отбору кандидатов для выдвижения на избрание членом Европейского комитета по вопросам предупреждения пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Вчера, 21 декабря, состоялись четыре собеседования с кандидатами, а сегодня еще три. По результатам обсуждения обобщающих выводов в отношении участников отбора и голосования был сформирован список из трех кандидатов для выдвижения на членство в упомянутом Комитете. Это - Вадим Чевган, Дмитрий Ягунов, и Наталья Хендель. Теперь, согласно процедуре отбора уже непосредственно Совет Европы выберет из предложенных Украиной кандидатов - одного", - написала Людмила Денисова.

По ее словам, все трое кандидатов заслуживают реализовывать такую почетную миссию, но только лучший будет представлять Украину в комитете.

Напомним, в Совете Европы приветствовали уменьшение тюрем в Украине.