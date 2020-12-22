"Будет ударный темп": Арахамия рассказал, какие законопроекты планируют принять в Раде в январе

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Народные депутаты планируют принять в январе следующего года законопроекты о налоговой амнистии, создании Бюро экономической безопасности, реформе Службы безопасности Украины и о локализации. Об этом рассказал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Мы большие реформы отложили немного, но хотим в январе вернуться и таким ударным темпом это принять. Это амнистия капитала (так называемая "налоговая амнистия"), это создание Бюро экономической безопасности, это законопроект о реформе СБУ", - рассказал Арахамия.

Также, по его словам, планируется принятие во втором чтении законопроекта о локализации.

"Какая фактически ко второму чтению подготовлена. Есть очень большое сопротивление со стороны европейских партнеров, но я думаю, учитывая настроения в зале, я думаю, мы все же проголосуем локализацию и будем иметь преференции для украинских компаний...", - сказал Арахамия.

Напомним, народный депутат Ольга Совгиря заявила, что принятие в первом чтении нового разработанного законопроекта о деятельности Конституционного Суда Украины ожидается в январе следующего года, а принятие во втором чтении может затянуться.

Как сообщалось ранее в УНН, Рада сменила график работы на период "локдауна".

Отметим, что в январе 2021 года в ВР будет всего четыре пленарных заседания - с 26 по 29 января.