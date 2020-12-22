Новости: Политика
22 декабря 2020, 18:04 • Анна Мурашко • 2625
Корниенко планирует отдыхать зимой в "недорогом" Египте
Александр Корниенко
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко планирует зимой отдохнуть в Египте. Об этом он рассказал во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
"Я собираюсь на недорогой курорт - называется Египет", - сказал Корниенко.
Напомним, во фракции "Слуга народа" народные депутаты договорились между собой не ехать на дорогие курорты.
Как сообщалось, председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что новогоднего корпоратива в "Слуге народа" не будет, а все депутаты, во время празднования новогодних праздников будут не нарушать карантин.
Источник: УНН
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