Корниенко планирует отдыхать зимой в "недорогом" Египте

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко планирует зимой отдохнуть в Египте. Об этом он рассказал во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Я собираюсь на недорогой курорт - называется Египет", - сказал Корниенко.

Напомним, во фракции "Слуга народа" народные депутаты договорились между собой не ехать на дорогие курорты.

Как сообщалось, председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что новогоднего корпоратива в "Слуге народа" не будет, а все депутаты, во время празднования новогодних праздников будут не нарушать карантин.