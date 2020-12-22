ВАКС рассмотрит ходатайство об аресте Татарова с возможностью внесения залога 24 декабря
Олег Татаров
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд планирует 24 декабря рассмотреть ходатайство прокурора об избрании меры пресечения заместителю руководителя Офиса Президента Олегу Татарову. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.
"Рассмотрение ходатайства о применении меры пресечения назначено на 24 декабря в 12:30", - сказала Постолюк.
Как сообщалось, САП будет настаивать на аресте Татарова с возможностью внесения залога в 10 млн грн.
Напомним, заместителю руководителя Офиса Президента Олегу Татарову лично 21 декабря в НАБУ вручили уведомление о подозрении.
НАБУ и САП сообщили ранее, что заместителю главы Офиса Президента Украины сообщено о подозрении в причастности к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Нацгвардии.
В НАБУ указывали, что заместитель главы Офиса Президента Украины является третьим подозреваемым в совершении указанного преступления. Кроме него по делу подозреваются заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины (ч.3 ст.368 УК Украины) и бывший народный депутат, экс-конечный бенефициарный владелец ООО "Укрбуд Девелопмент" (ч.3 ст.369 УК Украины).